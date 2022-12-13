هذا ما قاله الرئيس تبون حول مادتي السكر والزيت

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على افتتاح الطبعة الـ30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض.

وبجناح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أكد الرئيس تبون على ضرورة الوصول إلى تقليص التبعية في مجال زيت المائدة والوصول إلى الإنتاج من "الحقل إلى المستهلك".

وقال: "إن شاء الله سنصل في غضون أفريل- ماي المقبلين لصناعة حقيقية لزيت المائدة من الحقل إلى المستهلك، لكي لا نظل نستورد الزيت الخام ونصفيه فقط ولا نظل سجناء السوق الدولية".

وبخصوص السكر، دعا رئيس الجمهورية المستثمرين إلى التوجه نحو إنتاج هذه المادة بالجزائر ولهم "الحرية في التصدير لاحقا"، باعتبار السكر مادة مطلوبة بشكل واسع في إفريقيا".