الجزائر تطمح لمضاعفة إنتاج الغاز الموجه للتصدير

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على طموح الجزائر لمضاعفة إنتاج الغاز الموجه حصريا للتصدير.

وأوضح الرئيس تبون، لدى وقوفه عند جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع "سوناطراك"، بمعرض الإنتاج الجزائري، الذي أشرف على افتتاحه، قائلا: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار م3 من الغاز، نستهلك نصفه محليا، أتمنى أن نصل، خلال 2023، إلى إنتاج 100 مليار م3 من الغاز موجه فقط للتصدير".

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجمهورية، مرة أخرى، أن الجزائر شريك طاقوي "جد موثوق" بالنسبة لأوروبا، منوها، بالأخص بالشراكة بين الجزائر وإيطاليا.

وبهذا الصدد، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن صادرات الغاز الجزائرية نحو ايطاليا سجلت مستوى قياسيا.

وقال: "خلال هذا الشهر، حققنا رقما قياسيا في صادراتنا (من الغاز) نحو ايطاليا، رقم لم نسجله منذ سنة 2011. لقد قاربت صادراتنا 97 مليون متر مكعب/يوم نحو ايطاليا"، مضيفا بأن الجزائر تصدر حاليا ما يقارب 27 مليار متر مكعب من الغاز في السنة نحو هذا البلد.

وعلق الرئيس تبون بالقول بأن الجزائر لا ترى مانعا في رؤية ايطاليا تتحول لمركز محوري لتوزيع للغاز (الجزائري) نحو باقي الدول، ومنها ألمانيا.