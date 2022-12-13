تستهلك نصفه داخليا .. الجزائر مطالبة بمضاعفة إنتاج الغاز

وقف رئيس الجمهورية عند جناح الصناعات البترولية التابعة لمجمع سوناطراك، وذلك على هامش افتتاحه للطبعة الـ30 من معرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض.

وجدد رئيس الجمهورية تحياته إلى كل عمال سوناطراك وسونلغاز ونفطال على المجهودات التي يبذلونها للمساهمة في التنمية الوطنية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة مضاعفة إنتاج الغاز للمحافظة على كميات التصدير المقررة حاليا.

وقال الرئيس تبون "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز، نستهلك نصفها محليا أتمنى خلال سنة 2023 أن نصل إلى إنتاج 100 مليار مكعب موجه فقط للتصدير".