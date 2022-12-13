الرئيس تبون: يمنع منعا باتا تصدير هذه المادة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على افتتاح الطبعة الـ 30 من معرض الإنتاج الجزائري بالصنوبر البحري.

وزار رئيس الجمهورية جناح مجمع صناعات الفوسفات بمعرض الإنتاج الجزائري بـ"سافكس"، مشددا على عدم التسامح مع تصدير المواد الأولية في هذا المجال.

وقال الرئيس تبون في هذا الصدد: "يمنع منعا باتا تصدير المواد الأولية في مجال إنتاج البيتروكيماويات".

كما وقف رئيس الجمهورية عند الجناح المخصص لمجمع صيدال بالمعرض، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لمجمع "صيدال" كي يلعب دوره الحقيقي في مجال صناعة الأدوية بالجزائر.