الرئيس تبون يتحدث عن منجمي تبسة وغار جبيلات

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن منجم الفوسفات بتبسة ومنجم الحديد لغار جبيلات بولاية تندوف يمثلان مشروعين استراتيجيين بالنسبة لمستقبل الجزائر.

وقال الرئيس تبون عند وقوفه بجناح شركة مناجم الفوسفات بمناسبة تدشين الطبعة الـ30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، أن الجزائر ستستثمر في مادة الفوسفات "التي تعتبر منتوجا هاما جدا بسبب التذبذب الذي تعرفه السوق الدولية في هذا المجال".

وأوضح قائلا بهذا الخصوص، هذا المشروع يعد معركة، وأنه "ينبغي علينا رفع هذا التحدي، خاصة وأننا نملك كل الكفاءات والمؤهلات اللازمة لذلك".

وأضاف رئيس الجمهورية أن الجزائر "تسجل سنويا تخرج نحو 250 ألف طالب جامعي، مما يعني أنه لا يحق البقاء في نفس المستوى وإنما يتعين علينا التقدم نحو الأفضل".

وبخصوص منجم الحديد لغار جبيلات، شدد الرئيس تبون على ضرورة "رفع مستويات الإنتاج في أقرب الآجال" مع الإسراع في انجاز السكة الحديدية بالمنطقة.