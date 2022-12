Maroc : Décès d'une touriste agressée à coups de pierre

Une touriste française est décédée lundi après avoir été agressée à coups de pierre, comme son mari dans la province de Kénitra, près de Rabat, ont rapporté les médias.

Cette femme octogénaire "a succombé à un traumatisme crânien. Son mari, également octogénaire, est lui dans un état stable. Il est arrivé conscient à l'hôpital", a précisé dans une déclaration à la presse la docteure Leïla Derfoufi.

"Il s'agit d'un couple. La femme, née en 1940, est malheureusement décédée. Elle est arrivée déjà décédée à l'hôpital", a indiqué la directrice de l'hôpital Moulay Youssel à Rabat.

Selon les autorités locales, le couple avait été grièvement blessé après avoir été attaqué à coups de pierre par un "déséquilibré" à Moulay Bousselham, dans la province de Kénitra, près de Rabat.

Le 15 janvier dernier, une touriste française de 79 ans avait été assassinée par arme blanche sur un marché de Tiznit, près d'Agadir, dans le sud du Maroc.

La justice marocaine avait évoqué les mêmes motifs de crime en concluant des "troubles mentaux" et l"'irresponsabilité pénale" du meurtrier et ordonné son internement dans un hôpital psychiatrique.

La justice française avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste".

Le meurtrier avait également tenté d'assassiner une touriste belge.

En 2018, deux touristes scandinaves originaires du Danemark et de la Norvège ont été retrouvées mortes dans la région montagneuse du Haut de l'Atlas. L'une d'entre elles a été décapitée par trois individus.