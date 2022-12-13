نقل بحري: إلغاء رحلات دولية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء أربع رحلات بحرية دولية.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن الإلغاء سيمس كل من الرحلات التالية:

- رحلة وهران- أليكانتي المبرمجة بتاريخ 15 /12/2022 على الساعة 19.00.

- رحلة أليكانتي- وهران المبرمجة بتاريخ 16/12/2020 على الساعة 19.00.

- رحلة مرسيليا- سككيدة المبرمجة بتاريخ 28/12/2022 على الساعة 12.00.

- رحلة سكيكدة- مارسيليا المبرمجة بتاريخ 02/01/2023 على الساعة 12.00.

وعبرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن اعتذارها للزبائن.