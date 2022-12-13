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نقل بحري: إلغاء رحلات دولية

مجتمع
13 ديسمبر 2022 ()
إ.ش
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء أربع رحلات بحرية دولية.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن الإلغاء سيمس كل من الرحلات التالية:

- رحلة وهران- أليكانتي المبرمجة بتاريخ 15 /12/2022 على الساعة 19.00.

- رحلة أليكانتي- وهران المبرمجة بتاريخ 16/12/2020 على الساعة 19.00.

- رحلة مرسيليا- سككيدة المبرمجة بتاريخ 28/12/2022 على الساعة 12.00.

- رحلة سكيكدة- مارسيليا المبرمجة بتاريخ 02/01/2023 على الساعة 12.00.

وعبرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن اعتذارها للزبائن.

        

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