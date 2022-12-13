حزب "شيوعيو روسيا" يجدد التأكيد على دعم الشعب الصحراوي

جدد حزب "شيوعيو روسيا"، التأكيد على دعمه للشعب الصحراوي وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية

شدد الأمين العام لحزب "شيوعيو روسيا"، سيرغي مالينكوفيتش – خلال احتفالية نظمت بموسكو، حضرها وفد شبابي صحراوي - على تأييد حزبه "المطلق والمبدئي" لكفاح الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو، مؤكدا استياءه من مماطلة الهيئة الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن بخصوص تطبيق القرارات الأممية السابقة، ومن بينها التنظيم الفوري للاستفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي، الذي شكلت له بعثة أممية في العام 1991.

كما جدد سيرغي مالينكوفيتش، التأكيد على استعداد الحزب مواصلة نشر القضية الصحراوية وكفاح شعبها الشرعي والتحسيس بهما، مشيرا إلى التمسك والحفاظ على العلاقات الطيبة والمتقدمة بين "شيوعيو روسيا" وجبهة البوليساريو.