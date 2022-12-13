لجنة النقل تستمع إلى المدير العام لشركة تسيير مطار قسنطينة

استمعت لجنة النقل والاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية اليوم الى عرض المدير العام لشركة تسيير مطار قسنطينة السيد بن الصيد عصام

و استعرض المدير العام مختلف المطارات التي تقع تحت وصاية مؤسسته والتي تتمثل في مطارات عنابة، سطيف، باتنة، بسكرة، جيجل، تبسة، وأوضح بأن مردودها التجاري متباين وضرب مثالا على ذلك مطار بسكرة الذي يعرف حركية ضعيفة للرحلات، مقابل مطار سطيف الذي يعتبر من المطارات النشطة جدا، بينما اقترح بن الصيد تخصيص مطاري بسكرة وتبسة لشحن البضائع نظرا لإمكانياتهما المعتبرة في المجال.

أما بالنسبة للوضع المالي، فقد كشف المدير العام للمؤسسة بأن الأرباح تتأتى بشكل أساسي من مداخيل خدمات الإطعام ومواقف السيارات، وهو ما لم يقنع أعضاء اللجنة الحاضرين حيث اعتبروا أن لجوء للشركة للقروض من أجل تأمين المطارات يتناقض مع واقع شركة يفترض أنها تتمتع بصحة مالية جيدة.

و سلط النقاش الضوء على أوجه القصور في الإدارة القديمة التي تم خلالها تضخيم الاعتمادات بعدما تبين أن توقعات الاعتمادات التي اعتُبرت في البداية نهائية كانت مؤقتة وقابلة للتعويض، وكانت أيضا جودة الاستقبال ونوعية الخدمات في صميم اهتمامات أعضاء اللجنة.

من جهته، أشار المدير العام إلى أن إدارة المطارات تقوم على استراتيجية تعتمد مبدأ التضامن والتوازن بين المطارات المربحة والأقل ربحية.

ومما ثمنه نواب اللجنة إشراك جامعيين مؤهلين في إجراء عمليات الصيانة والذين أنجزوا هذه المهمة ببراعة إلى درجة مكنت من الاستغناء عن خدمات الشركة الإسبانية التي كانت تتولى ذلك.