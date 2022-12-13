صدور كتاب جماعي حول حياة ومسار الإمام المغيلي

صد عن ملتقى الجزائر الدولي حول الإمام المغيلي المنعقد بالجزائر العاصمة كتاب جماعي حول الإمام يتضمن مقدمات تعريفية عن حياته وآرائه، لأكاديميين وباحثين مختصين في حياته ومساره وفي التراث الاسلامي بشكل عام.

ويتضمن هذا الكتاب، الصادر باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، العديد من النصوص والمقالات العلمية على غرار "الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي:

المسارات التاريخية الروحية بين الجزائر والبلدان الإفريقية" للأكاديمي بوزيد بومدين، أمين عام المجلس الإسلامي الأعلى.

ومن نصوص الكتاب أيضا "حياة وأعمال الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي" للباحث مبروك مقدم، المختص في تحقيق مخطوطات المغيلي، وكذا "الجهود الإصلاحية للإمام المغيلي ببلاد الهاوسا خلال القرن التاسع الهجري" للأكاديمي حاج أحمد عبد الله من جامعة أحمد دراية بأدرار.

كما يضم الإصدار نصين بعنوان "حوار الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي مع ملوك وأمراء غرب إفريقيا وأثره في حركة الفتح الإسلامي لإفريقيا" من جامعة أحمد دراية بأدرار وكذا "المغيلي محدثا على خطى الحافظ السيوطي" لعبد الرحمان حمادو الكتبجي وهو باحث مختص في المخطوطات العربية الإسلامية.

ومن نصوص هذا المؤلف، الصادر في 191 صفحة، "مكانة المنطق في مؤلفات محمد بن عبد الكريم المغيلي" للأكاديمي من جامعة وهران بوعرفة عبد القادر، بالإضافة لتقديم قائمة ببليوغرافية حول أهم ما كتب حول العلامة.