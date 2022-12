Le Premier ministre rencontre des hommes d'affaires américains

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a rencontré, mardi à Washington (Etats-Unis), des hommes d'affaires américains, en marge de sa participation aux travaux du sommet Etats-Unis/Afrique, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La rencontre qui s'est déroulée en présence de membres du Conseil d'Affaires algéro-américain, a permis de passer en revue les opportunités d'investissement en Algérie, notamment dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement qui se veut une base solide à même de diversifier l'économie nationale et attirer les investissements étrangers générateurs de richesse et d'emplois.

La volonté politique des hautes autorités du pays a également été mise en exergue, une volonté visant la libération de l'initiative et l'encouragement de l'entrepreneuriat en vue de diversifier l'économie nationale hors hydrocarbures.

Benabderrahmane a, par la même occasion, prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé que ces rencontres intervenaient "en concrétisation des directives du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune en matière de renforcement des relations et de la coopération avec les partenaires de l'Algérie, notamment les Etats-Unis", un pays avec lequel "l'Algérie partage une volonté politique commune qu'il importe d'exploiter en vue de développer le volet économique des relations algéro-américaines".