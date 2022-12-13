هذا ما قاله بوقرة بعد الوصول إلى عنابة (فيديو)

وصل المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ولاية عنابة، تحسبا لخوض مواجهتين وديتين ضد موريتانيا (14 ديسمبر) والسنغال 17 ديسمبر) في إطار التحضيرات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وأدلى الناخب الوطني مجيد بوقرة بتصريحات للصحافة بمطار رابح بيطاط قال فيها: "نحن سعداء بالقدوم إلى عنابة خاصة بعدما شاهدنا ملعب 19 ماي بحلته الجديدة، المنتخب الوطني لم يلعب في عنابة منذ مدة طويلة، والعودة أمر جيد للجمهور في هذه المدينة التي أعرفها جيدا بحكم أن أصول أبي من عنابة".

وحول سؤال عن تحويل المقابلتين الوديتين إلى ملعب 19 ماي بعدما كانتا مقررتين في وهران وبراقي، قال بوقرة: "هذا الأمر لا يزعجني، المهم أننا أصبحنا نملك عدة خيارات، تدربنا صبيحة اليوم على ملعب براقي الذي سنخوض فيه منافسة الشان، كما لعبنا على ملعبي وهران وحملاوي سابقا، لما قالوا لنا أن ملعب عنابة جاهز قدمنا بكل سرور".

وأكد بوقرة أن إجراء لقاء موريتانيا بدون جمهور كان بطلب منه لأسباب تكتيكية، داعيا في الوقت نفسه الجمهور العنابي إلى التوافد بقوة على ملعب 19 ماي في المقابلة الثانية ضد السنغال لاكتشاف الملعب بحلته الجديدة ولمساندة اللاعبين الذين هم في حاجة إلى الدخول في أجواء المنافسة التي تنطلق في 13 جانفي المقبل.

للتذكير فإن عناصر المنتخب الوطني وصلت إلى مطار عنابة في نفس الطائرة رفقة بعث المنتخب المحلي الموريتاني الذي يتواجد في الجزائر العاصمة منذ الخميس الماضي.