سعر الذهب عالميًا يصل لأعلى مستوياته

قفزت كل من العقود الآجلة والفورية للمعدن الأصفر بنحو 2٪ اليوم الثلاثاء لتصل بالقرب من أعلى مستوياتها في ستة أشهر فوق المستوى الرئيسي البالغ 1,800 دولار للأوقية حيث أشارت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى تباطؤ مستمر في التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا.

كانت العقود القياسية الآجلة للذهب لشهر فيفري في بورصة كومكس بنيويورك عند 1,826.95 دولارًا أمريكيًا بحلول الساعة 10:32 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:32 بتوقيت غرينتش)، بزيادة قدرها 34.65 دولارًا أمريكيًا ، أو ما يقرب من 2٪. كانت قمة الجلسة عند 1,836.80 دولار هي الأعلى للذهب في كوميكس منذ 27 جوان ، ليسجل أعلى مستوى في ستة أشهر.

كان السعر الفوري للذهب، الذي يتابعه بعض المتداولين عن كثب، قد وصل إلى 1,814.87 دولار للأوقية ، بزيادة 33.44 دولارًا، أو حوالي 2٪.

قال سونيل كومار ديكسيت ، كبير المحللين الاستراتيجيين الفنيين في SKCharting.com: "بالنسبة للذهب الفوري ، في هذه المرحلة ، أصبحت منطقة 1,810 – 1,800 دولار – 1,790 دولارًا منطقة الدعم الحالية الفورية ، وتتجه حركة السعر إلى المقاومة الرئيسية التالية والهدف البالغ 1,845 دولارًا".

ربح الذهب حوالي 200 دولار انطلاقًا من مستويات منخفضة عند 1,600 دولار، والتي وصلت إليها في أوائل أكتوبر. ولم ينخفض السعر على مدى الأسابيع السبعة الماضية سوى في أسبوع واحد فقط.

أصبح الطريق ممهدًا لمزيد من الانتعاش بعد انهيار مؤشر الدولار، الذي فقد ما يقرب من 8 ٪ من قيمته منذ أكتوبر. ويوم الثلاثاء وحده، انخفض المؤشر، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 1.4٪ ، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 11 نوفمبر.