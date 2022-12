Le FFS élira prochainement son premier Secrétaire National

Le Conseil national du parti du Front des forces socialistes (FFS) tiendra sa session extraordinaire le 24 décembre pour l'élection de son premier secrétaire national, a annoncé mardi, Youcef Aouchiche, Porte-parole du 6e congrès du FFS, tenu le week-end dernier.

Cette session extraordinaire sera consacrée à l'élection du premier secrétaire national du parti, a déclaré Aouchiche, lors d'une conférence de presse animée au siège du FFS, affirmant que "la porte des candidatures à ce poste pour un mandat de quatre (4) ans est ouverte à tous les militants adhérents depuis 10 ans".

Lors des travaux du 6e congrès du parti, il a été procédé à l'élection du Conseil national chargé de l'opération "d'élection du premier secrétaire national, de la direction collégiale et des instances de médiation et de règlement des conflits", a rappelé Aouchiche.

Le FFS continuera sur cette lancée pour "fédérer ses militants autour d'une feuille de route qui sera mise en œuvre de manière collégiale", a-t-il ajouté.

Les travaux du 6e congrès ont vu l'adoption d'une motion sur la vision du FFS dans les domaines politique, social, économique et voire au niveau international.