Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé, ce mardi, à la pose de la première pierre du projet de réalisation d’un nouveau palais des expositions à Alger.

Ce projet sera réalisé sur une superficie de 70 Hectares et comprendra des galeries d’expositions, de grands parkings de voitures, un pavillon administratif, deux hôtels 4 et 3 étoiles ainsi que des centres et bureaux d’affaires.