تعليمات لمسؤولي الإدارة بضرورة ترشيد وحوكمة

أسدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، توجيهات صارمة لمسؤولي مصالح إدارية بالمجلس، تقضي بضرورة ترشيد وحوكمة التسيير من أجل الحفاظ على المال العام.

شدد بوغالي في اجتماع حسب بيان المجلس، على عقلنة استخدام مختلف الموارد واستغلالها بأمثل طريقة لتحقيق أداء احترافي يحسن ظروف العمل ويرقى إلى المقام الذي يليق بهذه المؤسسة الدستورية.

وخصص هذا الاجتماع لمتابعة مدى تنفيذ ميزانية المجلس والاطلاع على وضعية الورشات والمشاريع التي أطلقت في شتى المصالح وتقييمها من خلال العروض التي قدمها المسؤولون الإداريون.