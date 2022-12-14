رسائل للطمأنة وبوادر انفتاح

شكل اليوم البرلماني "دور المعارضة في بناء الجزائر المنشودة"، المنظم الأسبوع الماضي من طرف كتلة حركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني، وبموافقة رئيسه إبراهيم بوغالي، نقطة تحول في طريقة تعامل السلطات مع الطبقة السياسية.

هي المرة الأولى التي يُفتح فيها النقاش داخل البرلمان أمام المعارضة لإفراغ ما بجعبتها من مآخذ بكل صراحة وقسوة أيضا.. لقد قيل كل شيء على مرأى ومسمع من السلطات، فهل هي بداية انفتاح سياسي بعد انتهاء السلطة من "ترتيب البيت" وحسم مصير مخلفات الأزمة التي كادت أن تأتي على أسس الدولة بمشروع العهدة الخامسة الذي أجهضه الحراك السلمي؟

الجواب على هذا السؤال يكمن في قراءة متأنية للأحداث المتسلسلة منذ ربيع العام الجاري، عندما فتحت السلطات باب الحوار مع الطبقة السياسية تحت عنوان كبير هو "لم الشمل"، وفيه تم الاستماع بجدية لمطالب رموز المعارضة الحزبية والشخصيات البارزة المنادية بإجراءات تهدئة تُنهي حالة الانسداد، أو بالأحرى الاستقالة السياسية المتعمدة من جانب الفواعل الحزبية والنخب، ما أفرغ الساحة من الحركية التي عُرفت بها من قبل وفي أزمات أكثر حدة وخطورة.

وقد استُهلت التهدئة، كما هو معلوم، بالإفراج عن عشرات الشبان الموقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى كيانات محظورة مثل "ماك" و "رشاد"، والانخراط في مسارات أجنبية تهدف ضرب استقرار البلاد، أو عبر النشر والتحريض على العنف والتمكين لخطاب الكراهية، وغيرها من الممارسات والأفعال التي تعامل معها جهاز العدالة بصرامة وحزم.

حدث ذلك في احتفالات الجزائر بسيتينة الاستقلال في الخامس جويلية الماضي.

ومع مرور الأيام توالى عمل القضاء من أجل تجسيد إجراءات التهدئة، وأعيد النظر في عشرات القضايا والملفات على مستوى المجالس القضائية، وبُرمجت المحاكمات وكُيفت العديد من القضايا استنادا على القرائن المادية، ما سمح بخروج الموقوفين من السجون واستعادتهم حريتهم، توازيا مع ترحيب وارتياح لدى الطبقة السياسية التي رأت في ذلك إرادة قوية من جانب السلطات التي تراهن على خطوات أخرى مستقبلا، من أجل تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات أمنية ليست الجزائر بمنأى عنها، إن لم تكن محورها.

ويفسر عارفون بهذا الملف استعجال السلطات طي ملف الموقوفين بنزع ورقة ضغط كثيرا ما تستعملها دوائر أجنبية بل حكومات غربية معروفة ضد الجزائر، بعنوان الدفاع عن حقوق الإنسان التي صارت سلاحا يُشهر في وجه الدول التي لا ترضخ لمخططات الاستقطاب والاحتواء، خاصة بعد سقوط الغرب في مستنقع الحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات التي أنهكت ميزانياتها واقتصادياتها، ما اضطرها للبحث عن حلول خارج حدودها.

مؤشر آخر يدل على اقتناع السلطات بضرورة الانفتاح هو اعتمادها سياسة اتصالية قائمة على توزيع أخبار ورسائل سياسية مشفرة وغير مشفرة تجاه الطبقة السياسية والحزبية، وأيضا للعالم، تحتوي مضمونا تطمينيا، وتأكيدا لإرادة نحو طي، بشكل نهائي، ملفات وتبعات الفترة من 1999 إلى 2020، وهي فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بكل ما فيها من تراكمات وترسبات، من دون أن يعني ذلك البحث عن منافذ للعفو عن رموز نظامه الذين تسببوا في النهب والاستحواذ على مقدرات البلاد تحت مسميات عديدة.

مؤشر آخر قد يُفهم منه أنه بداية صفحة جديدة يمكن لمسه من خلال ترسانة القوانين التي أودعت لدى البرلمان بغية تمريرها دواليك، وبالنظر إليها يكتشف المتمعن أنها قوانين تعيد التأسيس للدولة ولمؤسساتها، ولا سيما في الجانب الاقتصادي والمالي الذي شكل الهم الأول للسلطات خلال العام 2022 بعنوان عام الاقتصاد، غير أن كل ما تحقق لحد الآن في هذا الجانب هو استرجاع المئات من المصانع المجمدة بيروقراطياً بضغوط من "العصابة وأزلامها"، والسعي الحثيث إلى القضاء على كل أشكال المقاومات التي تحركها أطماع مراكز الاحتكار التجاري والاستيراد والتهرب الضريبي والنشاط الاقتصادي الموازي.

ويُتوقع أن تجعل السلطات من هذا الجانب ميدان حرب لا ترحم، كامتداد لحملات كسر أنشطة المضاربة غير المشروعة والاحتكار، مثلما حصل مع المنتجات والمواد الغذائية الأساسية، وإعادة هيكلة قطاع النقل البحري والجوي، واسترجاع المبادرة لصالح الأساطيل الوطنية، وقطع الارتهان للأجانب.

هناك مؤشرات أخرى تصب في اتجاه تطبيع الحياة السياسية، لـمّحت إليها تصريحات وبيانات شخصيات وأحزاب في الآونة الأخيرة، في شكل ردود أفعال على خطوات ورسائل السلطة "الإيجابية"، بما يسمح لمؤسسات الدولة بالتفرغ للمعارك الإقليمية والدولية التي تنطوي على تحولات بدأت تقترب من نهايتها، بتشكل نظام عالمي جديد يعتمد على تعدد الأقطاب بعد أحادية دامت لأكثر من 30 سنة، دُمرت خلالها دول بأكملها في المنطقة العربية وفي إفريقيا، ولا يزال المسنّن التدميري متواصلا إلى حد الآن بأوجه "متحورة" وأكثر شراسة.