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شكوك حول مشاركة ثنائي فرنسا أمام المغرب

رياضة
14 ديسمبر 2022 ()
شاهر.ع / الوكالات
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 كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن قلب الدفاع أوباميكانو ورابيو يعانيان من نزلة برد ويمارسان تدريبات خفيفة داخل الصالات.

وتحوم شكوك حول مشاركة المدافع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو مع فرنسا في مباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم اليوم الأربعاء أمام المغرب بعد غيابهما عن التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء.

ووفق المصدر ذاته فإن أوباميكانو غاب بالفعل عن جلسة مران يوم الإثنين. وإذا تم استبعادهما فإن إبراهيما كوناتي سيبدأ في قلب الدفاع بينما من المتوقع أن يكون يوسف فوفانا إلى جانب أنطوان غريزمان وأوريلين تشواميني في خط الوسط.

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