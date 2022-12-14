الطفلة ميليسا.. تريد رؤية وجهي والديها

انطلقت هذه الأيام حملة لجمع التبرعات من طرف الجمعيات المحلية على غرار جمعية منتدى التيطري التي تبنت هذا العمل التضامني رفقة الخيرين من أهل البر والإحسان لفائدة الطفلة ميليسا بوخاري البالغة من العمر عشرة أشهر فقط والقاطنة بمدينة البرواقية والتي جاءت للدنيا كفيفة.

وقد قامت عائلة ميليسا بمساعي عديدة على مستوى المستشفيات ولدى الأطباء الأخصائيين وتوصلت إلى أن شفاء ابنتهم مليسا ليس مستحيلا وأن الطب الحديث نجح في علاج مثل هذه الحالة بأحد المستشفيات بروسيا بتكلفة قدرها 240 مليون سنتيم، وقد عجت هذه الأيام مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ميليسا ونداءات عائلتها والمحبين للعمل الخيري من أجل الإسراع في توفير مبلغ العملية الجراحية وإعادة البصر للطفلة حتى ترى لأول مرة وجهي والديها، وهي منذ ولادتها تتحسسهم بيديها فقط.

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