عين تموشنت: وفاة شخص في حريق ببناية

خلف ، مساء أمس الثلاثاء، حريق نشب في عمارة ببلدية بني صاف وفاة شخص .

وأوضح بيان الحماية المدنية لولاية عين تموشنت ، أن الوحدة البحرية بني صاف مدعمة بالوحدة الثانوية بني صاف تدخلت من أجل اندلاع حريق ببناية سكنية تتكون من طابق أرضي+ 3 طوابق علوية بالمكان المسمى رشقون 1 بلدية بني صاف، جراء اشتعال سيارة من نوع SSANG YONG كانت مركونة داخل مرآب بالطابق الأرضي. حيث تمت محاصرة الحريق ومنعه من الانتشار إلى الطوابق العلوية وإخراج 09 قارورات غاز البوتان كانت داخل النيران.

وأضاف البيان ، أنه تم تسجيل وفاة شخص 33 سنة بالمستشفى ، بعد أن رمى نفسه من الطابق الثالث عند اندلاع الحريق وقبل وصول النجدات الأولى ، كما تم تسجيل احتراق كلي لسيارة.