أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، وسط مؤشرات زيادة الطلب على الوقود في الصين.

وكانت أسواق النفط قد استهلت التعاملات المبكرة على تراجع، بعد أن أظهرت بيانات معهد النفط الأمريكي زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية مقابل توقعات المحللين بتراجعها، مما عزز المخاوف بشأن تراجع الطلب على الرغم من شح المعروض.

وبحلول الساعة 08:03 بتوقيت غرينتش ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 0.10%، إلى 80.76 دولارًا للبرميل. كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.05%، إلى 75.43 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بأكثر من 3%، بعد تقرير أوبك الشهري، ومع هبوط الدولار الأمريكي.