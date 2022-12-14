توقعات ايجابية لـ "أوبك"

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2022 و2023 بعد خفضها عدة مرات مشيرة إلى أنه بالرغم من أن التباطؤ الاقتصادي واضح تماما إلا أن هناك جانبا صعوديا محتملا بدعم من أسباب من بينها تخفيف سياسة "صفر كوفيد" التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.

أوضحت أوبك، في تقرير حديث لها، أنّ الطلب على النفط عام 2023 سيرتفع إلى 2.25 مليون برميل يوميا أي ينحو 2.3 بالمائة بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022.

وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي حول العالم، وأنّ آفاق النمو في اقتصادات رئيسية لا تزال تميل للتراجع، إلاّ أنّ هناك عوامل أخرى تدعم الاتجاه التصاعدي منها تخفيف سياسة صفر كوفيد التي تتبناها الصين.

وتوقعت المنظمة انخفاض الطلب في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل، إذ أنّ الطلب الصيني على النفط انكمش في هذا العام بضغط من تدابير احتواء فيروس كورونا.

ورفعت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 2.8 بالمائة وتركت توقعاتها لعام 2023 دون تغيير عند 2.5 بالمائة، ورأت أنّ تخفيف سياسات كوفيد في الصين وضعف أسعار السلع الأولية تعتبر من العوامل التي تدعم النمو خلال الفترة المقبلة.