ممثلو كبريات شركات الطاقة الأمريكية يلتقون بالوزير الأول

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مساء الثلاثاء، بواشنطن، مسؤولي مؤسسات أمريكية متخصصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع رجال الأعمال الأمريكيين على هامش مشاركته، ممثلًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في القمة الأمريكية الإفريقية.

ووفق بيان مصالح الوزير الأول، فاللقاء يتعلق بالرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة "هيكايت اينرجي" "Hecate energy"، ديفيد ويلهام، حيث تناولت المحادثات الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر في حقل الطاقات المتجددة وخطط الحكومة لتطويرها خلال السنوات المقبلة، مع الاستفادة من خبرة وتجربة الشركات الأمريكية وتقنياتها الجديدة في هذا المجال.

كما التقى الوزير الأول برئيس شركة الاستكشاف والإنتاج بشيفرون« Chevron » الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أمريكا، كلاي نف.

ومثلت هذه المحادثات فرصة لاستعراض مشاريع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ونماذج الشراكة والاستثمار التي يتطلع الطرفان إلى تجسيدها.

وحرص الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال لقاءاته مع المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين على إبراز جاذبية مناخ الأعمال الجديد في الجزائر والمزايا والتحفيزات التي يتيحها.