"هذه هي أولوية الرئيس تبون"

أكدت مصادر مأذونة لـ"الخبر" أن الحديث عن اعتزام الرئيس عبد المجيد تبون الترشح لعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، "مجرد تكهنات"، مشددة على أن "مواصلة العمل من أجل بناء جزائر جديدة قوية ومهابة الجانب هي الشغل الشاغل للرئيس تبون خلال الفترة المقبلة".

على مدار السنوات الثلاث السابقة، كانت للرئيس تبون العديد من القرارات والمبادرات، اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى، سعى من خلالها تأكيد إرادته على تحريك المياه الراكدة واستعادة الدولة لزمام المبادرة من خلال إعادة بناء ما تهدم بفعل الفراغ الذي تسبب فيه سقوط مؤسسات الدولة في حالة التيهان جراء سطو الأوليغارشيا على مراكز صناعة القرار فيها، عبر تسخير مقدرات البلاد لخدمة مشاريعها بعد "خياطة" قوانين تبيح افتراس كل شيء في طريقها.

وضمن هذا السياق، تقول مصادر رسمية مأذونة لـ"الخبر" مؤكدة، "إن الجزائر اليوم، ليست هي الجزائر قبل ثلاث سنوات، سواء على الجبهات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدبلوماسية أو الجيوستراتيجية، جزائر اليوم بقيادة الرئيس تبون هي الرابح الأكبر". كيف ذلك؟ تجيب المصادر مبينة "قبل ثلاث سنوات، انتخب الرئيس تبون وكان فوزه باهرا ومستحقا، أعلن الحرب على الفساد بل على كل الآفات التي جعلت سلطة الدولة تغرق في موت دماغي، واليوم وبفضل قيادة رئيس الجمهورية تحقق البلاد نجاحات في جميع المجالات"، لافتة الانتباه إلى أن المزيد من الإنجازات سوف ترى النور ويتمكن الجزائريون من لمسها في المستقبل المنظور.

وحسب ذات المصادر، فإن ما تحقق منذ تولي تبّون لزمام الحكم في البلاد، ورغم تزامنه مع ظروف صعبة جراء الجائحة الصحية العالمية "كوفيد-19"، سمح بإعادة الأمل للجزائريين والجزائريات الذين منحوا ثقتهم لشخص رئيس الجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019، إذ إنهم هم الذين كتبوا صفحة رائعة في تاريخ الجزائر في 22 فبراير 2019، عندما رفضوا تفويض غيرهم بالتحدث نيابة عنهم، وقرروا الانتخاب من أجل التغيير الديمقراطي.

وتعليقا على ما راج مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الرئيس تبون الترشح لعهدة رئاسية ثانية في انتخابات 2024، نفت مصادرنا بشكل قاطع هذه الأنباء ووصفتها بـ"اجتهادات وتكهنات تسكن مخيال مجموعات لا تمثل إلى نفسها، لم تستيقظ بعد من سباتها لتدرك أن عهد مثل هذه الممارسات المنحطة ولجان الدعم والمساندة البائدة انتهى ولن يعود أبدا". وأضافت موضحة "اهتمامات وهموم الرئيس تبون الأساسية اليوم وغدا، هو تعبئة الجزائريات والجزائريين، من أجل الاستثمار في الحركية الجديدة التي تمكنت بلادنا من توليدها، ودعمها من أجل بلوغ أهداف مسار التجديد الوطني غير المسبوق.. المطلوب اليوم وغدا هو التجنّد والتشمير على السواعد من أجل مواصلة البناء سويا، وما دون هذه الأولوية الوطنية يدخل في خانة التكهن باستحقاق انتخابي وممارسات عهد بائد لا تمت بأي صلة إلى الجزائر الجديدة التي حتما هي مختلفة".

وفي هذا السياق، وبشأن ما ينوي رئيس الجمهورية التركيز عليه في عام 2023، أكدت المصادر أن "ورقة الطريق الرئاسية تركز بشكل أساسي على تحريك دواليب الاقتصاد الوطني من خلال الانتقال إلى السرعة القصوى بما يعزز ويوسع نفوذ الجزائر على الصعيد الإقليمي والدولي، أما بالنسبة إلى الاستحقاقات الأخرى فلنترك الوقت.. للوقت".