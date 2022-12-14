المحليون في آخر منعرجات التحضير لـ " الشان"

يواجه مساء اليوم الأربعاء بداية من الساعة الخامسة، المنتخب المحلي لكرة القدم نظيره الموريتاني بملعب التاسع عشر ماي 1956 بعنابة.

ويعد هذا اللقاء الودي ما قبل الأخير الذي سيكون أمام السنغال على الملعب ذاته وبدون حضور الجمهور بناء على رغبة المدرب مجيد بوﭬرة.

وقال بطل العرب مع " الخضر"، في حوار له بملعب براقي قبل التوجه إلى عنابة:" يمكن القول أن هذا المعسكر هو الأخير قبل الكشف عن القائمة النهائية، الأمور مرت بسرعة ونحن اليوم في آخر منعرجات التحضير، الهدف من مواجهتي موريتانيا والسنغال هو منح الفرصة لمشاركة اللاعبين".

وأردف: " صراحة هناك بعض اللاعبين يعانون من بعض التعب، لأنهم شاركوا في مباريات متتالية من البطولة، وفي المركز التقني لسيدي موسى كانت لنا الفرصة للاسترجاع جيدا وهذا من ركزنا عليه، لأن الوقت يداهمنا ولن يكون لدينا متسع من الوقت للعمل كثيرا خاصة من الناحية التقنية ووضع اللاعبين في جو عائلي وخطاب منافس لأن " الشان" انطلقت منذ مدة". وبخصوص خوض " البروفة " دون جمهور أكد " الماجيك"، أن الأمر يتعلق بأمور تقنية فقط.

ولم يخف المدرب بأنه حذر رفقة طاقمه الفني من حدوث الإصابات في مثل هذا الوقت بالتحديد موضحا:" سنكون حذرين حول هذا الأمر، خاصة وأن هناك عبد اللاوي الذي يعاني من إصابة وكداد العائد منها، لهذا استدعيت فؤاد حداد الذي يمكن الاعتماد عليه منذ البداية، رفقة اللاعبين الذين لم يحظوا بوقت لعب كبير، أما المواجهة الثانية فالطبع ستعرف مشاركة العناصر التي خاضت منافسة البطولة مؤخرا لأنها قد تكون قد استعادت عافيتها".

وعن التعداد والقائمة النهائية، كشف بوﭬرة بأنه سيرى لاحقا إن كان سيختار 26 أو 23 أو 28 لاعبا لأن هذا مروهون بجاهزية لاعبيه موضحا بأنه في بعض الأحيان ليست من الجيد أن يكون لديك عناصر كثيرة لتسيير مجموعة".

وختم:" نحن سعداء بملعب عنابة الجميل الذي تم تهيئته ليكون جزءا من " الشان"، أعرف المنطقة جيدا لأنها مدينة أبي، لديها جمهور عاشق للكرة ككل الجزائريين".