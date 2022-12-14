إيطاليا: إنقاذ 450 مهاجر

اً قالت مصادر أمنية إيطالية إن هناك حوالي 450 مهاجراً تم إنقاذهم على بعد خمسين ميلاً بحرياً تقريباً، جنوب شرق بورتوبالو (سيراكوزا ـ صقلية) من قبل رجال خفر السواحل.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين "كانوا يبحرون على متن قارب صيد قديم"، مشيرة أنه بعد نقلهم على زوارق الدورية وسفينة (داتّيلو) التابعة لقوات خفر السواحل، تم إرسال حوالي 200 مهاجر إلى ميناء كاتانيا، 180 إلى أوغوستا، وحوالي 70 إلى بوتسالّو.

وكانت تدفقات الهجرة في منطقة وسط البحر المتوسط قد شهدت في الأيام السابقة نوعا من الهدنة بسبب سوء الأحوال الجوية وهياج البحر.