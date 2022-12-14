توقيف شبكة تروج السموم بالعاصمة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لدرارية من توقيف 06 أشخاص، مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 21 و34 سنة ينحدرون من العاصمة.

وأوضح بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، أن قضية الحال جاءت على إثر تبليغ تلقاه مركز القيادة والسيطرة عبر الأرقام الخضراء مفاده قيام شخص مسبوق قضائيا ببيع المؤثرات العقلية متخذا مرآب بمقر إقامته لتخزينها، كما لوحظ تردد غرباء على الحي لشراء هذه السموم، وعليه تم تسطير خطة أمنية محكمة للقبض عليهم.

وتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا وبعد تحريات معمقة قامت بها فرقة الشرطة القضائية في حالة تلبس وبعد التحري معه تمكنت الفرقة من توقيف شركائه.

كما أسفرت نتائج تنفيذ الإذن بالتفتيش عن ضبط وحجز 560 قرص من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع، 3 صفائح من المخدرات قنب هندي بـوزن 278 غرام، أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأحجام والأنواع، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بــ 40000 دينار من عائدات المتاجرة في هذه السموم، ورقتين نقديتين من فئة 50 جنيه إسترليني وورقة نقدية من فئة 10 دولار وثمانية هواتف نقالة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية حيازة المخدرات، المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.