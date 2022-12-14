حصيلة مكافحة التهريب بورڤلة

قامت مصالح الجمارك بحجز مركبة بولاية الوادي على متنها 20 ألف علبة سجائر أجنبية مهربة و38 رزمة أوراق يشتبه في استعمالها لتزوير الأوراق النقدية.

جاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، أنه "في إطار النشاط العملياتي المشترك للفرق الجمركية مع المصالح الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالطالب العربي التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورڤلة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز مركبة على متنها 20 ألف علبة سجائر أجنبية من نوع اش بي و38 رزمة أوراق يشتبه في استعمالها لتزوير الأوراق النقدية".