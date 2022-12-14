إجراءات صارمة بشأن الماشية المتجولة

أمر والي قسنطينة، اليوم الأربعاء، بحجز كل الماشية المتجولة وسط النسيج العمراني وتحويلها إلى المحشر، وذبحها خلال ثلاثة أيام مع متابعة أصحابها قضائيا.

وحسب القرار فإنه "بناء على قرار والي ولاية قسنطينة ينهي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ابن باديس لمربي الحيوانات (أبقار، أغنام، ماعز) أنه ابتداءً من يوم الخميس، سيتم الحجز على الماشية المتجولة وسط النسيج العمراني (تحويلها إلى المحشر) مع المتابعة القضائية لأصحابها، دفع غرامة مالية، وتحويلها إلى المذبح بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ حجزها وتوزيع اللحوم على مختلف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي".