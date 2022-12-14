لقاء بين ممثل وزارة التربية وطلبة المدارس العليا

قدمت وزارة التربية، تطمينات لطلبة المدارس العليا للأساتذة، أكدت فيها بأن حق هؤلاء في التوظيف مكفول" قانونيا" بموجب عقد التوظيف الذي يربط الطرفين، وقال مصدر من الوزارة في تصريح لـ " الخبر"، بأن مصالحها تكفلت على مدى السنتين الماضيتين، بفائض المتخرجين الذي خلّفه عدم مراعاة الاحتياجات الحقيقية لقطاع التربية، في عملية التكوين.

عقد بن خدة، مفتش مركزي في وزارة التربية، جلسة عمل مع ممثلي طلبة المدرسة العليا للأساتذة في القبة، بالعاصمة، على خلفية دخولهم في إضراب مس معظم المدارس عبر الوطن، بعد قرار ترسيم حوالي 60 ألف أستاذ متعاقد، حيث أكدوا "عدم الاعتراض على هذا الاجراء الذي أقره رئيس الجمهورية، لكن، شرط تقديم ضمانات تكرّس حق خريجي المدارس في التوظيف الآلي والمباشر". وقدم ممثل الوزارة، تطمينات لممثلي الطلبة، كرّست حق منتوج المدارس في التوظيف " لا علاقة للمناصب التي أقرها الرئيس بمناصب منتوج المدارس العليا...لأنها مكفولة قانونا بموجب عقد التوظيف..".

و قال مصدر مسؤول من الوزارة، بأن عدد خريجي المدارس " البطالون" حاليا لا يتعدى مائة أستاذ رفض معظمهم الاستفادة، من نظام الانتداب، لمعالجة مشكل الفائض الذي تسبب فيه، عدم توفر مناصب شاغرة في الملمح الأصلي للمتخرجين، أي الذي كوٌنوا فيه، في ولاياتهم الأصلية، حيث تم دعوة، دفعات ثانوي ومتوسط، إلى التسجيل على قوائم الانتداب في الطور المتوسط والابتدائي بالنسبة لرتبة التعليم الثانوي وفي الطور الابتدائي بالنسبة لرتبة التعليم المتوسط .