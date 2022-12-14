توقيف داعمين للإرهاب وحجز كمية معتبرة من المخدرات

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 ديسمبر 2022، عديد العمليات النوعية في كامل التراب الوطني

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تمكنت وحدات للجيش الوطني الشعبي بتيبازة من القضاء على (03) إرهابيين وإلقاء القبض على آخر واسترجاع (04) أسلحة نارية وذخيرة وأغراض أخرى، كما سلم إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية بأدرار وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وأضاف البيان، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت إرهابيا (01) مبحوثا عنه بالوادي، في حين تم توقيف (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفرزة أخرى بتمنراست بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني (05) أشخاص من جنسيات مختلفة بحوزتهم مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) صيد وكمية من الذخيرة، فيما تم كشف وتدمير (05) قنابل تقليدية الصنع خلال عملية تمشيط بجيجل.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (61) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (11) قنطار و(04) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(550707) قرص مهلوس و(457) غرام من مادة الكوكايين.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (206) أشخاص وضبطت (40) مركبة و(300) مولدا كهربائيا و(222) مطرقة ضغط و(12) جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (14) شخصا وضبط (13) بندقية صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ (31) طن وكذا (11) قنطار من مادة التبغ و(27) قنطار من النفايات النحاسية،وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (39306) لتر بكل من برج باجي مختار والوادي وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (66) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (107) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. يضيف البيان.