المدية: خط السكة الحديدية بوغزول الجلفة يدخل حيز الخدمة قريبا

للوقوف على وضع أخر اللمسات على مشروع خط السكة الحديدية بوغزول الجلفة على طول 140 كلم وبسرعة قطارات تصل إلى 220 كلم في الساعة.

حل اليوم بالمدية مراد تازدايت المدير الجهوي للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وفي اجتماعه بوالي الولاية وبحضور مدير النقل تم تناول الإجراءات المتخذة لوضع حيز الخدمة المشروع الاقتصادي الهام. والذي يندرج ضمن مشروع خط السكة الحديدية الممتد على مسافة 140كلم ضمن خط السكة الحديدية للهضاب العليا. حيث يمر على أربع ولايات ويتعلق الأمر بكل من المدية الجلفة تيسمسيلت وتيارت.

وتكمن خصائصه الفنية في كونه مخصص للأشخاص والبضائع ويمر عبر خمس محطات ومحطتي تقاطع.

وحسب السلطات المحلية فإن المشروع مر بثلاث مراحل تمثلت في فتح الممر ما تطلب إجراءات نزع الملكية وتحرير الرواق القانوني ونزع المعوقات ووضع السكة الحديدية. حيث جهز الخط بأحدث أنظمة الاتصالات.

وتكمن خصوصية المشروع كذلك في كونه انجز بسواعد جزائرية. وسيمكن دخوله القريب حيز الخدمة من فك العزلة وتسهيل الحركية المرورية وتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين التنقل اليومي في مناطق يمر عليها خط السكة الحديدية لأول مرة منذ الاستقلال.