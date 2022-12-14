البيض: تفكيك شبكة إجرامية تستغل الـ "زوهري" في السحر والشعوذة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، من إحباط نشاط شبكة إجرامية قامت باستـدراج و تهديد واستغلال شخص يصنف حسب طقوسهم أنه زوهري، في أعمال السحر والشعوذة للتنقيب عن بعض المعادن الثمينة بأماكن معزولة في قطاع الاختصاص، حيث تــم في هذه العملية توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 23 و36 سنة على متن مركبة وحجز معدات يدوية تستعمل في عملية الحفر فضلا عن طلاسم وحروز تستعمل في طقوس السحر و بفعل الإتجار بالأشخاص باستعمال السحــر والشعوذة والقيام بأعمال التنقيب دون ترخيص بالحفر والتنقيب عن آثار على أرض عمومية محمية قــانـونــا.

وتم تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة البيض بجنحة الإتجار بالأشخاص باستعمال السحر والشعوذة وجنحة التنقيب دون رخصة وإجراء الحفر والتنقيب عن آثار على أرض عمومية محمية قانونا، أين صدر في حقهم أمر إيداع الحبس المؤقت.