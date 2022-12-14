تيبازة: تدخل الدعم الجوي لإخماد حريق غابة بن خيرة

تواصل وحدات الحماية المدنية لولاية تيبازة جهودها في عملية إخماد الحريق الذي اندلع يوم أمس بغابة بن خيرة بوادي البلاع ببلدية شرشال غرب عاصمة الولاية.

ويقود العملية مدير الحماية المدنية لولاية تيبازة تحت إشراف والي تيبازة ، ابو بكر الصديق بوستة ، باستغلال كل الإمكانيات المتاحة، وتشارك في عملية إخماد الحريق جميع وحدات الحماية المدنية لولاية تيبازة المتمثلة في المركز المتقدم للحماية المدنية وادي البلاع المدعم بالوحدة الرئيسية و الوحدة الثانوية شرشال ، حجوط ، سيدي اعمر ، عين تاڨورايت ، حجرة النص، أحمر العين ، دواودة ، قليعة ، بوسماعيل ، الحطاطبة ، قوراية و المركز المتقدم للحماية المدنية لكل من شنوة ، تيبازة ، كركوبة و فرقة الدعم التابعة للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل .

هذا وتدخلت اليوم فرقة التدخل الجوي للحماية المدنية المتمثلة في حوامتين للإطفاء الخاصة بمكافحة حرائق الغابات.