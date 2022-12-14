تشكيل لجنة مشتركة لبناء محطة جزائرية للطاقة الشمسية بكوبا

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، وفدا هاما من جمهورية كوبا، برئاسة نائب رئيس الوزراء ريكاردو.

كابريساس رويز، الذي يرافقه وزير الطاقة والمناجم، فيسينتي دي لا أو ليفي، وكبار المسؤولين من وزارة الطاقة والمناجم الكوبية، وبحضور سعادة سفير جمهورية كوبا لدى الجزائر وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

وحسب ما أفاد بيان لوزارة الطاقة، فقد ناقش الطرفان، على وجه الخصوص، طرق تنفيذ أعمال التعاون المتفق عليها خلال الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل برموديز، إلى الجزائر، في مجال المحروقات والإمدادات بالمنتجات البترولية، فضلا عن بناء محطة للطاقة الشمسية، من طرف سونلغاز، في كوبا.

وتحقيقا لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، اعتبارا من اليوم، لتنفيذ هذه الإجراءات. وأعرب وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، عن ارتياحه الكامل للتقدم المحرز في هذا الاجتماع. وأعرب عن رغبته في تعزيز علاقات التعاون الجزائري الكوبي بشكل أكبر والاستفادة من الخبرة والدراية الكوبية في مجال التنقيب المنجمي واستغلال المعادن في الجزائر.