هذا المنتخب ينسحب من "شان" الجزائر

قرر المنتخب الوطني الأوغندي لكرة القدم، عدم المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (شان) المقررة من 13 يناير إلى 4 فبراير بالجزائر، بسبب انعدام الإمكانيات المالية، حسب ما صرح به، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحادية الأوغندية لكرة القدم.

وتأسف موزاس ماقوقو رئيس الاتحادية الأوغندية لهذا القرار قائلا:" كان قرار عدم المشاركة في البطولة صعبا تم اتخاذه بسبب انعدام الموارد المالية، ولم يكن هناك خيار آخر" مضيفا بأن هذا القرار حزين حقا، خاصة بالنسبة للاعبين والمدربين الذين أشرفوا على تحضير الفريق لمنافسة الشان. لقد اتخذنا هذا القرار بألم شديد".

وليست هذه المرة الأولى التي تنسحب فيها المنتخبات الأوغندية من المنافسات القارية بسبب غياب الإمكانيات المادية. حيث سبق لمنتخب أوغندا (دون 23 عاما)، أن انسحب في شهر أكتوبر الفارط لنفس الأسباب من كأس إفريقيا للأمم للفئة العمرية.

في مرحلة المجموعات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، كان من المقرر أن يواجه منتخب أوغندا منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار والسنغال.