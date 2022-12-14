فيلم العربي بن مهيدي يرى النور أخيرا

قامت اللجنة المنصبة المشتركة بين وزارتي الثقافة والفنون والمجاهدين وذوي الحقوق بالمصادقة على فيلم "العربي بن مهيدي" وإنهاء الدراسة المتعلقة بكل التحفظات التي كانت مرفوعة حوله، حسب بيان لوزارة الثقافة والفنون.

وجاء في البيان أن وزيرة الثقافة والفنون صورِية مولوجي ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة قد "استلما اليوم الأربعاء وبحضور مخرج العمل بشير درايس نسخة من هذا الفيلم" حول حياة وكفاح الشهيد العربي بن مهيدي، وهذا "بعد أن قامت اللجنة المشتركة بين الوزارتين بالمصادقة عليه وإنهاء الدراسة المتعلقة بكل التحفظات التي كانت مرفوعة حوله".

ويعتبر فيلم "العربي بن مهيدي" بمثابة إنتاج مشترك بين وزارتي الثقافة والفنون والمجاهدين وذوي الحقوق وشركة "المنبع" للإنتاج السينمائي.

وكانت السلطات قد قررت، منذ حوالي أربع سنوات، منع عرض فيلم "العربي بن مهيدي" بسبب بعض التحفظات.