وفاة مديرة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة

توفيت، اليوم، مديرة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة الأستاذة، مهداوي رزيقة ، متأثرة بتعرضها لوعكة صحية عجلت في وفاتها رغم محاولات اسعافها.

الراحلة كانت أستاذة بجامعة سعد دحلب البليدة 1، وتقلدت مناصب منها رئيسة قسم التكنولوجيا والعلوم، ليتم استدعاؤها لمنصب إدارة المدرسة العليا للأساتذة .

يشار إلى أن بيانا صدر بتاريخ اليوم، وقعته المديرة الراحلة، طمأنت فيه الطلبة المحتجين والمتخوفين من عدم توفر مناصب عمل بعد تخرجهم، بأن أحقيتهم في منصب شغل بعد نهاية التكوين مكفول لهم قانونا، من خلال عقود التوظيف والتي يتم التوقيع عليها مع كل سنة دراسية جامعية، لكل الأطوار التعليمية دون استثناء وأن الوزارة الوصية أكدت سريان هذا الإجراء، مع المواسم الدراسية القادمة.