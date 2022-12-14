"باكدي" يتوج بجائزة أحسن فيلم وثائقي ببوركينافاسو

توج الفيلم الجزائري "باكدي.. روح الطبيعة " بجائزة أحسن فيلم وثائقي قصير بالمهرجان الدولي لأفلام الهوية (فاستيك 2022 ) بدولة بوركينافاسو الذي نظم ما بين 2 و10 من ديسمبر الجاري، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء ببومرداس، مخرج العمل صالح بوفلاح.

وتضاف هذه الجائزة الدولية، استنادا للمخرج بوفلاح، إلى أخرى حصدها هذا العمل بداية شهر نوفمبر الماضي والمتمثلة في جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الظاهرة السينمائي الدولي بسلطنة عمان، ثم جائزة" الخلال الفضي" بالمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدنين بتونس نهاية نفس الشهر، وقبلهما حاز نفس الفيلم بجائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي بالسنغال شهر أوت الماضي.

وأوضح مخرج وكاتب السيناريو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا العمل المصنف ضمن سينما الواقع، ينقل على مدار 25 دقيقة، يوميات الفنان الروحي "باكدي محمد" (75 سنة) المدعو "بخلالي" الذي يحمل العمل اسمه، و يجسد شخصية وبطولة هذا الفيلم الفنان باكدي نفسه مرفوقا بنغمات موسيقية هادئة من إنتاج الموسيقي صالح مالكي.

وذكر المخرج أن فيلمه الذي استغرق إنجازه سنتين، يحاكي تفاصيل و واقع "فنان روحي" يحاول استحضار الطبيعة ومعاناتها وروح قصبة دلس العتيقة من خلال إعادة صياغة مخلفات الطبيعة في أشكال ومجسمات ولوحات خشبية فنية تشكيلية، مضيفا أنه يستند إلى مهاراته الفنية لإعادة تشكيل ورسم مخلفات تلفظها الطبيعة كنفايات البحر أو التي يلفظها الإنسان هنا وهناك بشكل عشوائي.

واعتمد المخرج في تصوير مشاهد هذا العمل التي صورها بقصبة ومدينة دلس و سواحلها، على تقنيات حديثة في تصوير بعضها كـ "الدرون" في تصوير المشاهد العلوية و في التجوال عبر الأزقة الضيقة للقصبة العتيقة.