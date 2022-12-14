مجلس الأمة: إيفاد بعثتين استعلاميتين إلى ولايتين

يشرع مجلس الأمة، اعتبارا من الأسبوع القادم، في القيام ببعثتين استعلاميتين مؤقتتين، إلى ولايتي تيارت وبرج باجي مختار، حسب ما جاء اليوم الأربعاء في بيان للمجلس.

وأوضح المصدر، أنه "عطفا على التعليمات التي أسداها، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، خلال الجلسة العامة بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، والقاضية بإيفاد بعثات استعلامية مؤقتة، وطبقا للدستور، لاسيما المادة 137 (الفقرة 2 ) منه، وعملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس، لاسيما المادتين 50 و51 منه، أشرف صباح اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة على اجتماع تنسيقي قبلي ضم أعضاء مجلس الأمة المعنيين بالبعثتين الاستعلاميتين المؤقتتين اللتين سيوفدهما مجلس الأمة، اعتبارا من يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022".

وستتوجه البعثة الأولى--حسب ذات البيان-- "نحو ولاية تيارت بغية الإطلاع على ظروف عمل وتسيير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالولاية".

في حين تتوجه البعثة الثانية "نحو ولاية برج باجي مختار قصد الإطلاع على واقع التنمية بالولاية".

وختم البيان أنه "مباشرة حين فراغها من أداء مهامها الدستورية هذه، ترفع إلى رئيس مجلس الأمة التقارير التي أعدتها اللجنتان المعنيتان بالزيارتين، على أن يبلغهما رئيس مجلس الأمة في حينها إلى السلطات العمومية المعنية".