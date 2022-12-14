أداء غير مقنع قبل بداية "الشان"

اكتفى المنتخب الوطني للمحليين بالتعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني في مقابلة ودية بولاية عنابة، اليوم الأربعاء، تحضيرا لبطولة إفريقيا للمحليين التي ستحتضنها الجزائر بعد حوالي شهر (ابتداء من 13 جانفي 2023).

ولم تشهد المقابلة، التي احتضنها ملعب 8 ماي 1945 بحلته الجديدة دون حضور الجمهور، مستوى كبير لأشبال بوقرة في الشوط الأول مع تسجيل محاولات محتشمة من الجانبين.

وتحسن أداء العناصر الوطنية في الشوط الثاني مع تغييرات الكوتش بوقرة غير أن ذلك لم يكن كافيا لهز شباك المنافس الذي تكتل بشكل منظم في الدفاع.

وسيواجه "الخضر" في مقابلة ودية ثانية هذا السبت نظيره السنغالي على نفس الملعب لكن بحضور الجمهور هذه المرة.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة ليبيا، إثيوبيا والموزمبيق (ملعب براقي بالعاصمة)، فيما تتنافس موريتانيا رفقة مالي وأنغولا في المجموعة الرابعة (ملعب ميلود هدفي بوهران).