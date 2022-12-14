الجيش الوطني الشعبي يشارك في معرض الإنتاج الجزائري

تشارك عدد من وحدات الإنتاج للجيش الوطني الشعبي في الطبعة الثلاثين لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذا يأتي في إطار ديناميكية إنعاش الاقتصاد الوطني، والمشاركة في تنمية وترقية المنتوج الوطني، وبغرض التعريف بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة الدفاع الوطني لتطوير قاعدة صناعية قوية.

واضاف هذا المصدر، أنه خلال هذا المعرض، المنظم في الفترة الممتدة من 13 إلى 24 ديسمبر 2022، سيكون الجيش الوطني الشعبي مُمثلا بثمانية عشر وحدة إنتاجية تابعة لكل من قيادتي القوات الجوية والبحرية، دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، المديرية المركزية للعتاد وكذا مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.