سوناطراك: إجراء تمرين محاكاة لحادث بتيبازة

أعلنت شركة سوناطراك، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إجراء تمرين محاكاة لحادث، يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وهذا على مستوى محطة وصول أنبوب الغاز المتواجد بحجرة النص ولاية تيبازة.

وحسب بيان الشركة المنشور عبر صفحنها الرسمية على "الفايسبوك"، فإن هذا التمرين يندرج في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف مركز القيادة التكتيكية لقطب الجزائر العاصمة لمجمع سوناطراك.

ويشارك في هذا التمرين كل من مصالح الحماية المدنية، الأمن الوطني، والدرك الوطني، والمصالح الاستشفائية لمستشفى سيدي غيلاس، حسب ذات المصدر.