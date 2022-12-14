تنصيب فروع اتحاد العمال في الولايات الجديدة

تنقل الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين سليم لباطشة رفقة وفد هام من الأمانة الوطنية للمركزية النقابية إلى ولاية إن قزام، قصد ترأس المؤتمر التأسيسي لذات الولاية التي جرت أشغاله في ظروف جيدة ميزتها الروح الأخوية بين النقابين المشاركين بالإضافة إلى لغة الحوار التشاركية، الديمقراطية و الشفافية.

وحسب بيان للاتحاد، فان هذا يأتي طبقا لقرارات الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وتنفيذا لمخطط العمل والبرنامج المنبثق من طرف اللجنة التنفيذية الوطنية للمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والمتضمن إنشاء الإتحادات الولائية العشرة الجديدة من الجنوب الجزائري التي استحدثها رئيس الجمهورية بترقيتها إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعدما كانت مقاطعات إدارية للجنوب، ولمباشرة عملية تأسيس الاتحادات الولائية الجديدة.

وحسب نفس المصدر، فقد خلص المؤتمر التأسيسي لولاية إن قزام إلى انتخاب اللجنة التنفيذية الولائية والأمانة الولائية، وكذا انتخاب الأمين العام للاتحاد الولائي الجديد الأخ علي طليبو، و"سيسمح هذا التنصيب الجديد بضمان التنظيم والسير الجيد لعملية التأطير بين مختلف الاتحاديات الولائية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وفق التقسيم الإدراي الجديد المعمول به."

علما أنه سيتم استكمال تنصيب الإتحادات الولائية الجنوبية الجديدة المتبقية على غرار الولايات التالية : تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير و المنيعة.