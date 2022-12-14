وزير الطاقة يستقبل نوابا من ولاية وهران

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، بمقر الوزارة، كلا من حريز يونس، أسامة عرباوي، رشيد شرشار وقادة نجاتي، نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية وهران، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وحسب بيان للوزارة تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق السكنية الجديدة وكذا المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، إضافة الى مشاريع تحلية مياه البحر بولاية وهران وكذا المشاريع الاستثمارية الطاقوية في طور الإنجاز والمستقبلية بالولاية لاسيما المشاريع البتروكيماوية ومساهمتها في التنمية المحلية وخلق مناصب للشغل.