مخطط وطني لضمان ديمومة الانتاج السينمائي

أشرف المستشار بوزارة الثقافة والفنون نبيل حاجي، على إفتتاح الملتقى الدولي الأول الموسوم بـ: "السينما ورهانات المواطنة" المنظم من طرف مخبر فهرس الأفلام الثورية في السينما الجزائرية لكلية الآداب والفنون، بجامعة وهران1 "أحمد بن بلة".

وحسب بيان للوزارة، فقد ابرزت الوزيرة في كلمة قرأها نيابة عنها حاجي خلال افتتاح أشغال الملتقى، أن "الوزارة تعمل جاهدةً على تحقيق التصور الذي وضعته الدولة الجزائرية بخصوص السينما، للانخراط بها في مسار يضمن ديمومة الانتاج والتوزيع وتحقيق المقاربة الاقتصادية للمنتوج الثقافي ككل وللسينما على وجه الخصوص، وهذا إنسجامًا مع توجهات الحكومة و تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، مضيفةً أن دائرتها الوزارية تعمل جاهدةً من أجل ديمومة الإنتاج والتوزيع في مجال الصناعات السينمائية.