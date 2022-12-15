أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط الخام نحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي. ووسط توقعات برفع أسعار الفائدة من المصارف المركزية العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي ما يثير مخاوف من تراجع الطلب.

بحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير المقبل بنحو 0.82 بالمائة، إلى 82.02 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم جانفب الداخل بنسبة 1.04 بالمائة، إلى 76.48 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع بنحو 2.5 بالمائة مع التفاؤل بشأن الطلب.