سوناطراك تمول مشروع انجاز وتجهيز مطعم مدرسي

بغرداية أبرم مجمع سوناطراك أمس الأربعاء اتفاقية لتمويل مشروع إنجاز وتجهيز مطعم مدرسي لفائدة تلاميذ المدارس ببلدية غرداية.

وتندرج هذه العملية التضامنية التي حظيت بها بلدية غرداية، في إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي أطلقه مجمع سوناطراك من أجل تغطية كل مناطق الظل قبل نهاية السنة الجارية، كما أوضح مستشار الرئيس المدير العام للمجمع بوعلام أوجاني، على هامش مراسم توقيع الاتفاقية بمقر ولاية غرداية.

وتتضمن هذه الاتفاقية إنجاز وتجهيز "مطعم مركزي" مجهز بكل الوسائل الضرورية، لتوفير وجبات ساخنة للتلاميذ على مستوى بلدية غرداية، حسبما أفاد به رئيس المجلس الشعبي البلدي بغرداية، محمد بوسنان.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي أطلقته شركة سوناطراك، يهدف إلى تمويل ما لا يقل عن 121 مشروعا بمختلف مناطق الظل المنتشرة عبر إقليم 37 ولاية.

يذكر أن مجمع سوناطراك، كان قد منح أيضا في شهر مارس المنصرم مساعدة مالية، مقدرة بعشرة ملايين دج لفائدة 18 جمعية رياضية بولاية غرداية.