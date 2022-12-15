إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار للغاز

بمدينة باتنة أصيب ثلاثة أشخاص بحروق من الدرجتين الأولى والثانية في انفجار للغاز وقع بعد منتصف ليلة البارحة بحي بوعقال في مدينة باتنة.

وأوضحت علية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها بإن إسعافاتها تدخلت في الساعة الواحدة (01:00) بعد منتصف ليلة البارحة من أجل إسعاف ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، إثر تسرب للغاز متبوع بانفجار داخل مطبخ مسكن عائلي يقع بحي بوعقال وسط مدينة باتنة.

وأضاف ذات المصدر بأن الضحايا الذين أعمارهم 17 و63 و96 سنة تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي لمدينة باتنة، مشيرا إلى أن الأسباب الحقيقية للحادث تبقى محل تحقيق من قبل الجهات المختصة.