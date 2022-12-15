السرطان يبعد فيالي عن منتخب إيطاليا

أعلن الدولي الإيطالي السابق جانلوكا فيالي الذي يحارب سرطان البنكرياس منذ سنوات عدة، أنه سيعلق أنشطته مع المنتخب الإيطالي من أجل العلاج من "مرحلة جديدة من المرض".

وأوضح فيالي صاحب الـ 58 عاما، الذي يشغل منصب رئيس بعثة المنتخب: "بعد مناقشة طويلة وصعبة مع فريقي الرائع من أطباء الأورام، قررت أن أعلق، وآمل أن يكون ذلك مؤقتًا، التزاماتي المهنية الحالية والمستقبلية".

وأضاف لاعب سمبدوريا السابق وعضو الفريق الإيطالي الذي تُوج بلقب كأس أوروبا في يوليو 2021، أن الهدف هو استخدام كل طاقته الجسدية والعقلية لمساعدة جسده في التغلب على هذه المرحلة من المرض، حتى أتمكن من المشاركة في مغامرات جديدة في أقرب وقت ممكن ومشاركتها مع الجميع.

وقال رئيس الاتحاد الايطالي غابرييلي غرافينا في البيان نفسه:" جانلوكا ركن أساسي في المنتخب الإيطالي وسيظل كذلك في المستقبل".

وأضاف:" بفضل شجاعته غير العادية أنا مقتنع بأنه سيعود قريبا، يمكنه الاعتماد على كل واحد منا". وفي مسيرته كلاعب، تألق فيالي لأول مرة في سمبدوريا إلى جانب مدرب المنتخب حالياً روبرتو مانشيني، حيث قاد النادي إلى لقب الدوري الإيطالي (1991) وكأس الكؤوس الأوروبية (1990) وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا(1992).

ثم غادر فيالي إلى يوفنتوس (1992-1996) وتشلسي الإنجليزي (1996-1999) حيث واصل إضافة الألقاب إلى خزانته، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا مع "بيانكونيري" (1996) الذي أحرز معه أيضاً كأس الاتحاد الأوروبي (1993)، قبل أن يضيف تتويجاً قارياً آخر في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية مع تشلسي (1998 (.

في نهاية مسيرته، شغل في الوقت ذاته منصب المدرب في تشلسي مع مواصلته اللعب أيضاً، قبل أن يشرف على واتفورد وصولاً إلى توليه منصب مدير المنتخب الإيطالي منذ عام 2019، عندما كان يعاني من سرطان البنكرياس.